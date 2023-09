Polícia Civil deflagra operação “Çairé Seguro” no município de Santarém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional Urbana de Santarém, deflagrou hoje (14), a operação “Çairé Seguro”. A ação objetiva cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo poder judiciário da comarca de Santarém, no oeste estadual.

“Nesta manhã, três pessoas foram presas durante cumprimento de mandado de prisão por roubo e tentativa de homicídio e nove suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas mediante mandado de busca domiciliar. Totalizando 12 prisões com base na atuação exitosa dos agentes da Polícia Civil do Estado do Pará”, informou Walter Resende, delegado-geral da PCPA.

Além das prisões, foram apreendidas drogas, armas, munições, dinheiro, aparelhos celulares e motocicleta, todos produtos de crimes de tráfico de drogas e atividades afins.

Segundo o delegado Jardel Guimarães, superintendente da região, a operação se faz necessária pelo fluxo de pessoas que aumenta durante o período de festejo no município, que ocorre entre os dias 14 a 18 de setembro. “A operação segue o planejamento operacional e irá continuar nas demais fases durante os dias do Çairé, que ocorre na Vila de Alter do Chão, visando garantir a segurança dos turistas e demais pessoas que participarão do evento”, explica.

Mais de 30 policiais e seis viaturas foram empregados na operação. As equipes compostas por delegados, escrivães e investigadores irão atuar durante todo o período do festival.

Para o diretor de Polícia do Interior, delegado Hennison Jacob, a operação dará mais celeridade nos procedimentos. “Há um planejamento estratégico e temos equipes completas para realizar qualquer ocorrência na região. As ações estão sendo realizadas com foco na prevenção de crimes e repressão de delitos”, destaca.

Texto de Bruna Ribeiro / Ascom PCPA

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação