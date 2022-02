Polícia Civil deflagra operação contra crimes de importunação sexual praticados pela internet

Investigado utilizava redes sociais com perfil falso para se aproximar de mulheres e, logo depois, fazer chamadas de vídeo para exibir órgão sexual

A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta segunda-feira (21), a 1ª fase da Operação “Cogente”, coordenada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV/DECCCC). Foi realizado o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão no município de Belém.

Foto: Ascom / PCPADe acordo com a delegada Lua Figueiredo, da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Praticados por Meios Cibernéticos, as investigações do crimes de importunação sexual praticadas através da internet iniciaram há cerca de oito meses, culminando hoje com a prisão de um investigado. “O acusado abordava mulheres através de rede social, mandava mensagens identificando-se como uma amiga a fim de estabelecer contato. Em seguida, o homem fazia chamadas de vídeo, em que aparecia exibindo o órgão genital”, informou.

Foram identificadas cerca de dez vítimas do criminoso, e as investigações apontam que o crime era praticado de forma recorrente desde o ano de 2019. A Polícia Civil também apreendeu aparelhos telefônicos do investigado, além de HD e cartão de memória, que serão periciados para esclarecer o modo de atuação e reunir provas dos demais crimes praticados.

Por Matheus Rocha (PC)