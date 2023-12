Polícia Civil deflagra operação de combate à divulgação de jogos de azar na internet

Na manhã desta segunda-feira (18), a Polícia Civil do Estado do Pará, através da Seccional Urbana do Comércio, deflagrou a Operação “Truque de Mestre”, para cumprir 12 mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão contra pessoas investigadas por divulgar jogos de azar através das redes sociais.

Os agentes prenderam sete pessoas envolvidas no esquema de jogos e apreenderam cinco carros de luxo, duas motos, aparelhos eletrônicos e documentos que subsidiarão as investigações.

Participaram da operação 14 equipes de policiais civis que compõem as delegacias e seccionais da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), entre elas as Seccionais da Sacramenta, São Brás, Guamá, Marituba, Ananindeua, Cremação, Pedreira, Marambaia, Icoaraci, Cidade Nova, Paar e das Delegacias do Atalaia, de Bragança e de São Francisco do Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação