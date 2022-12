Polícia Civil deflagra operação de combate ao tráfico no Marajó, prende e apreende drogas

A Superintendência Regional da Polícia Civil do Marajó Ocidental (Sudepol) mobilizou grande efetivo nesta quarta-feira (14) e deflagrou a Operação Hofmann, que investiga crimes de tráfico de drogas em Breves, no Arquipélago do Marajó. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e quatro pessoas foram presas em flagrante em posse de entorpecentes.

O titular da Sudepol, delegado Paulo Junqueira, explicou que mobilizou delegados e investigadores da Delegacia de Breves com suporte do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI). As primeiras investigações começaram há três meses e nesta quarta foi deflagrada a primeira fase da Operação, que deve ter outras etapas para combater o tráfico de drogas, a associação para o tráfico e associação criminosa.

Os nomes dos investigados e dos presos em flagrante não foram divulgados, mas a polícia apreendeu entorpecentes, dinheiro em espécie, aparelhos celulares, veículos, balanças de precisão e apetrechos usados para embalar droga.

Fonte: Notícia Marajó/Foto: Divulgação