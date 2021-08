Polícia Civil deflagra operação Super Shock para combater furtos de baterias de telefonia em Bragança

A Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência Regional do Caeté, prendeu dois homens durante a Operação Super Shock, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 19, visando combater o furto de baterias de antenas de telefonia, no município de Bragança, litoral nordeste Paraense.

Os investigados foram presos pelo crime de receptação, após serem encontrados com várias baterias furtadas. A ação ocorreu após a equipe policial ter sido procurada por um funcionário de uma empresa de telecomunicações, o qual relatou que frequentemente a empresa é vítima de furtos que, além de causarem grande prejuízo financeiro, prejudicam a população, pois a comunicação é interrompida após a retirada do equipamento.

Diante da denúncia, uma apuração foi feita e a ação deflagrada para fiscalizar alguns locais onde provavelmente os objetos furtados eram vendidos. Durante as diligências, foi possível localizar dez baterias de gel, que haviam sido furtadas da referida empresa, todas com alto valor comercial, no estabelecimento de um dos indiciados.

Mais cinco baterias furtadas da mesma empresa foram encontradas em outro estabelecimento. Ao todo, 15 unidades foram apreendidas. Os dois proprietários foram conduzidos até a Delegacia para procedimentos e, posteriormente, encaminhados ao sistema penitenciário.

De acordo com a Polícia, ambos vão responder por receptação, crime previsto no artigo 180 da Lei 9.426/96, a qual prevê pena de reclusão de um a quatros anos e multa. As investigações seguem com intuito de identificar e localizar os responsáveis pelos furtos e outros possíveis receptadores.

Operação Loki

Uma outra operação da Polícia Civil semelhante foi desencadeada em maio deste ano, para cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra uma organização criminosa acusada de furtar baterias de antenas de telefonia em vários municípios do Pará.

De acordo com as investigações, as baterias tinham um valor comercial de aproximadamente R$ 5 mil. Na ocasião, um homem foi preso na Operação Loki, o qual era ex-funcionário de uma empresa terceirizada, que prestava serviço às operadoras e tinha conhecimento técnico para retirar as baterias do lugar. Inclusive, tinha acesso a uma “chave mestra”, o que facilitava o crime. Além da apreensão de celulares, capacetes – utilizados nas ações criminosas, uniformes, chaves mestras e ferramentas.