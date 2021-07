Policia Civil desarticula quadrilha que planejava assalto a bancos no sudeste do Pará

Nesta quarta-feira (07) a Policia Civil desarticulou uma quadrilha que planejava assaltar bancos na zona rural de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Foram expedidos três mandados de prisão e busca apreensão contra os integrantes da quadrilha.

Foram 2 meses de investigação, que resultou na identificação de um sítio na zoa rural, que era utilizado para planejar o assalto que seria realizado nas próximas semanas. A operação contou com o apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Com a chegada dos agentes, os suspeitos efetuaram vários disparos contra a equipe policial, que reagiu em defesa e um dos suspeitos foi atingido e morreu. A polícia ainda apreendeu armas e 10 kg de emulsão explosiva.

Crimes

Os presos eram foragidos da justiça, sendo dois com várias acusações de roubo na modalidade “ Novo Cangaço” nos estados do PA, TO, MT e MS e o outro por roubo majorado. O terceiro acusado morto na operação era foragido do estado do Tocantins e tinha várias acusações de crimes cometidos nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Maranhão.

Apreensões

Na operação foram apreendidas uma arma de fogo calibre 556, munições, um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e duas intactas, sete balaclavas, um aparelho GPS, coletes balísticos e aproximadamente 10 kg de emulsão explosiva com estopim hidráulico e detonador, devidamente preparados para serem utilizados.

Todos os presos e materiais apreendidos foram conduzidos para a unidade policial do município para procedimentos cabíveis.

De Portal Tailândia com informações do G1/PA