Polícia Civil discute em Breves o combate a crimes contra vulneráveis no Marajó

O enfrentamento aos crimes praticados contra grupos vulneráveis e estratégias para o melhor acolhimento de vítimas de crimes de violência e sexuais na região do Marajó, norte do Pará, foi tema de um encontro com integrantes da Polícia Civil do Pará (PCPA), nesta segunda-feira (15), no município de Breves. O evento faz parte da programação alusiva ao Projeto “Faça Bonito”, celebrado no “Maio Laranja”, mês dedicado ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil.

A reunião ocorreu na sede do Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional (Cedep), organizado pelas diretorias de Polícia do Interior (DPI) e de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), em parceria como Instituto de Direitos Humanos Dom José Luís Azcona (IDA). Delegados, investigadores, escrivães e papiloscopista lotados na Regional Ocidental estiveram presentes.

Para o delegado Hennison Jacob, diretor da DPI, conhecer a realidade de cada unidade policial é necessário para buscar investimentos e ampliar a rede de atuação policial, preventiva ou repressiva. “Com a chegada de novos policiais civis do último concurso foi possível contemplar todas as regiões do Pará com mais efetivo de policiais civis. A região do Marajó recebeu aumento de 50% no quadro de servidores, e isso vem apresentando bons resultados no combate a crimes no interior”, informou Hennison Jacob.

Maria Letícia Neves, titular das delegacias especializadas no Atendimento à Mulher (Deam) e da Criança e do Adolescente (Deaca), destacou a importância do encontro para o fortalecimento das ações da Polícia Judiciária no município e localidades próximas.

“Com a chegada de novos agentes de segurança pública, oriundos do último concurso, foi possível ampliar a nossa rede de atuação da Polícia Civil, além de possibilitar um atendimento de qualidade à população marajoara. Precisamos avançar, e encontros como esse são importantes para que possamos alinhar com as diretorias especializadas e do interior as ações estratégicas para melhorar a nossa rede de acolhimento e enfrentamento de crimes praticados contra mulheres, crianças e adolescentes”, explicou a delegada.

Integração – Durante o encontro, policiais civis que atuam na Regional de Breves – que abrange ainda os municípios de Afuá, Anajás, Bagre, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Portel e São Sebastião da Boa Vista – falaram sobre as ações executadas e os problemas enfrentados nos procedimentos de investigação, acolhimento e combate a crimes envolvendo vulneráveis na região. Os relatos fará parte do relatório do Comitê de Segurança Pública do Marajó.

“Nosso objetivo é oportunizar que os colegas da Polícia Civil possam expor as necessidades e dificuldades que estão prejudicando a qualidade no atendimento à população. Além disso, sabemos que a região, distante da capital, apresenta características de locomoção e infraestrutura que estão dificultando a atuação efetiva da rede de proteção”, contou a religiosa Marie Henriqueta Cavalcante, que trabalha no Arquipélago do Marajó e é uma referência no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes na região.

Também estiveram presentes a titular da DAV, Ariane Melo Rodrigues; a delegada Emanuela Amorim, do Núcleo de Inteligência (NIP/DAV), e o superintendente da Regional, delegado Paulo Henrique Junqueira. “Foi o momento de falar, de se reencontrar com os colegas de outros municípios. Foi saudável traçar ações estratégicas que possam levar bons resultados à segurança pública ofertada à sociedade marajoara”, disse Paulo Junqueira.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom PCPA