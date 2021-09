Polícia Civil do Pará captura criminosos que montou falsas lotéricas no estado

Durante a manhã desta quinta-feira (02) a Polícia Civil do Pará deflagrou nas cidades de fortaleza, horizonte e Beberibe, na região do Ceará, a “Operação Foco” que prendeu cinco pessoas pelos crimes de qualificação, apropriação indébita, estelionato, fraude no comércio, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. A ação coordenada pela delegacia de estelionato e outras fraudes (DEOF), ligada a divisão de investigações e operações especiais (DIOE), r apoio da polícia civil do estado do Pará.

As investigações começaram a partir do momento em que a polícia identificou que foram abertos de forma ilegal dois espaços em Ananindeua e Belém, na qual os locais pareciam com casas lotéricas, recebiam pagamento de boletos, mas os valores pagos não eram repassados aos destinatários. Cerca de 50 pessoas foram lesadas com a falsa casa lotérica, que já se encontra fechada.

Após as denuncias das vítimas, as investigações foram iniciadas onde houve a identificação de oito pessoas apontadas como autoras do golpe. Ao identificar a localização de um dos integrantes da associação criminosa, os agentes da Polícia Civil-PA percorreram até a cidade de fortaleza (CE) e cumpriam os mandatos de busca e apreensão. Quatro homens e uma mulher foram presos em Beberie, no Ceará.

“Foi mais uma ação de êxito da PC-PA, que não mede esforços para fazer justiça, trazendo a garantia dos direitos da população. Foi mais um duro golpe na criminalidade, que tentou se instalar em nosso estado, mas não conseguiu”, enfatizou o delegado geral da Polícia Civil, Walter Resende.

As investigações seguem em andamento para identificar o destino dos valores e a qual a finalidade. Todos os presos serão trazidos para o Pará, onde ficarão à disposição da Justiça.

