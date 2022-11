Polícia Civil do Pará participa de encontro nacional de tecnologia e inteligência

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, participou, esta semana, do 1º Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores da Polícia Civil. O evento, promovido pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), ocorreu na última segunda (28) e nesta terça-feira (29), na cidade de Poconé, no Pantanal mato-grossense.

O encontro reuniu delegados-gerais, diretores de inteligência, assessores e chefes de tecnologia da informação (TI) das Polícias Civis de todo o país. A programação buscou apresentar ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado e alinhar ações estratégicas para a atuação dos agentes de segurança no enfrentamento à criminalidade e ações integradas e padronizadas a nível nacional.

Durante o evento foram abordados temas como a Lei Orgânica das Polícias Civis; Infraestrutura de Cooperação tecnológica entre as instituições; Formatação de Rede nacional de Cartas Precatórias; Soluções de inteligência, Proteção da Informação e do Acesso aos Bancos de Dados.

De acordo com o titular da Polícia Civil do Pará, o encontro foi importante para qualificar o trabalho realizado pelos agentes de segurança em todo o país. “Este evento oportunizou a troca de experiências e conhecimento entre representantes das polícias judiciárias de todo o país. Uma experiência muito importante para qualificarmos cada vez mais a nossa atuação no enfrentamento à criminalidade no Pará, utilizando a tecnologia a favor da segurança pública.” pontuou o delegado Resende.

Também participaram do encontro, representando a Polícia Civil do Pará, a delegada Deisy Ney Ramos de Castro Lemos, titular da Diretoria de Informática, Manutenção e Estatística (DIME), e o delegado Temmer da Cunha Khayat, titular no Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NIP).

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação