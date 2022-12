Polícia Civil do Pará participa de reunião de balanço com o TSE

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, participou nesta terça-feira (06), de um encontro promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com representantes das Polícias Civis de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. A programação ocorreu na sede do TSE, em Brasília (DF).

Na ocasião, os ministros Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e Cármen Lúcia, parabenizaram a atuação das polícias civis de todos os Estados e concederam a medalha da Ordem do Mérito do TSE Assis Brasil ao Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil pela condução das atividades de Polícia Judiciária durante o pleito eleitoral ocorrido neste ano. Ainda durante o encontro, foram abordados os casos relacionados a protestos anti-democráticos decorrentes do resultado das eleições.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, destacou a importância do diálogo entre as instituições. “Este encontro de hoje foi importante para estreitar as relações entre a Polícia Civil do Pará e o Superior Tribunal Eleitoral. Tivemos a oportunidade de compartilhar experiências com as polícias civis de todos os estados sobre a atuação no pleito eleitoral e sobre os esforços realizados para garantir que tudo transcorresse dentro da normalidade” pontuou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação