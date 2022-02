Polícia Civil do Pará prende ‘chefe’ de uma facção criminosa de Salinópolis

A acusada, Klacirlene Vale de Araújo, vulgo “Cica”, foi presa pela Polícia Civil do Pará, na tarde desta quinta-feira (03), em Belém. De acordo com a PC, a suspeita, vinha espalhando ameaças ao titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Jarbas Vasconcelos.

O caso começou a ser investigado em julho de 2021. Um mês depois, vários ataques a policias penais foram registrados no estado do Pará.

De acordo com a polícia, havia um mandado de prisão em aberto contra Klacirlene Araújo. A Polícia Civil aponta que, para tentar enganar os policiais, a mulher estava disfarçada com uma peruca loira e adereços que modificavam a aparência dela, porém o truque não funcionou.

Segundo a Polícia Civil, Klacirlene Araújo responde processos por homicídio e organização criminosa. A traficante fazia parte do Comando Vermelho (CV) e era tida como “orientadora geral” e “torre” no município de Salinópolis, onde tinha influência no tráfico de drogas, no nordeste do Pará.

“Cica” era apontada como maior traficante da região de Salinas. Ela foi encaminhada para exame de corpo delito e transferida para o Sistema Prisional do Pará, onde será submetida aos ditames da lei.

