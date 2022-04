Polícia Civil é contemplada por novo projeto de Lei de Integralidade e ganha novos equipamentos

Na última quarta-feira (20), aconteceu o evento para a entrega de novos equipamentos a equipe da Polícia Civil. A cerimônia que contou com a presença do Governador Helder Barbalho; servidores e representantes de órgãos estaduais; e representantes sindicais, empossou servidores além de anunciar benefícios para a categoria.

Helder Barbalho falou sobre os investimentos feitos nos órgãos da segurança pública do Pará: “Nós estamos cada vez mais dando estrutura aos órgãos de segurança pública para que possam, com inteligência com capacidade humana, agir para enfrentar a criminalidade. Ampliar a estrutura de armamentos e investir em tecnologia faz com que a Polícia Civil, somada aos demais órgãos de segurança pública, possam garantir com o que o Pará continue reduzindo a criminalidade, combatendo crimes e garantindo paz para a nossa população”.

Durante a ação, o governador Helder assinou o projeto de lei da Integralidade e Pariedade, que será enviado a Assembléia Legislativa do Pará, que garante aos policiais civis do Estado do Pará a aposentadoria com proventos integrais do cargo que ocupam antes da inatividade, garantindo que os valores recebidos a título de aposentadoria sejam corrigidos no mesmo patamar dos reajustes salariais conferidos aos policiais civis da ativa.

Essa medida garante a Polícia Civil do Pará tenha as mesmas condições que outras forças de segurança pública, quanto aos benefícios e deveres da emenda constitucional n° 103/2019. Na ocasião, também, foram empossados dez novos servidores que, a partir da data, irão fazer parte do quadro da Polícia Civil. O Governo também segue trabalhando na formação de novos 1088 policiais civis.

Texto: Paola Queiroz

Fonte: Polícia Civil

Foto: Reprodução/ Portal PC