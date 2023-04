Polícia Civil e Receita Federal do Brasil combatem crimes contra o consumidor 

Agentes da Polícia Civil do Pará e da Receita Federal do Brasil deflagraram nesta segunda-feira (24) uma operação para apurar e identificar autores dos crimes de violação de direitos autorais, falsificação de selo público, lavagem de dinheiro, contrabando e outros delitos, que afetam diretamente os consumidores e a arrecadação de tributos.

A ação desta segunda-feira integra a primeira fase da Operação “Forte do Castelo”, e contou com agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) e da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp/RFB). Um ponto comercial na região central de Belém foi alvo das operações, quando mais de mil produtos foram apreendidos e três representantes do estabelecimento, todos estrangeiros, foram autuados pelos crimes.

Além da apreensão do material e autuação dos representantes do estabelecimento foi solicitada ainda uma avaliação técnica ao Corpo de Bombeiros Militar, para analisar as condições dos galpões que eram utilizados como pontos de armazenamento das mercadorias e local de trabalho.

A Operação terá novas etapas nos próximos dias, e uma delas será a catalogação de todos os produtos apreendidos, além da ampliação das investigações para apurar a destinação dos materiais armazenados, considerando o volume de peças apreendidas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação