Polícia Civil e Seap articulam ações em prol da segurança pública paraense

Na manhã desta sexta-feira (14), o Delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, junto a diretores da PC-PA, receberam a ilustre visita do secretário de Estado de Administração Penitenciária, Jarbas Vasconcelos. Na oportunidade, os titulares dialogaram sobre a otimização da integração entre os órgãos que compõem o sistema de segurança pública paraense. Ao lado dos titulares das pastas, Walter Resende, Delegado-Geral de Polícia Civil e Jarbas Vasconcelos, Secretário de Estado de Administração Penitenciária, estiveram presentes diretores de ambas instituições. “Hoje tivemos a oportunidade de dialogar sobre nossas ações, e como a Polícia Civil contribui para a queda da criminalidade no Estado do Pará. Agradeço ao secretário pela visita e tenho a certeza que é uma parceria de muito sucesso, que tem unicamente a intenção de melhorar a qualidade de vida do paraense”, enfatizou o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende. Para Jarbas Vasconcelos a Polícia Civil é fundamental neste cenário positivo: “A Seap exerce a sua gestão de forma compartilhada com a Polícia Civil. Isso permite ter uma inteligência ainda maior do sistema prisional. A gente ressalta que o sistema prisional era considerado o pior do país e hoje está entre os melhores do Brasil. E a atuação da PC-PA tem sido fundamental para que isso ocorra de forma célere e humanizada”, disse Vasconcelos.

por Ana Batista

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará/ Foto: Rafaela Silva