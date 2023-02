Polícia Civil encerra campanha contra importunação sexual realizada durante o Carnaval

“Depois do não, tudo é importunação!”. Essa foi a mensagem deixada pela Polícia Civil do Pará para os brincantes que aproveitaram as festas de Carnaval nos distritos da região metropolitana de Belém e municípios do interior do Estado. Encerrada na quarta-feira (22), a campanha mobilizou agentes de diferentes unidades da Polícia Civil, sob coordenação da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV).

De acordo com a delegada Maria de Fátima Chaves dos Santos, responsável pela equipe que atuou no distrito de Mosqueiro, o trabalho de cunho educativo visou prevenir os crimes sexuais e de importunação durante os dias de folia. “Nossa missão foi levar informações sobre as características dos crimes de importunação para moradores e visitantes de Mosqueiro, além disso, reforçamos a importância da formalização da denúncia para que o agressor seja identificado e responsabilizado criminalmente”, pontuou.

Equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) também atuaram em pontos estratégicos nos bairros Cruzeiro, no distrito de Icoaraci, no bairro Água Boa, em Outeiro e em Salinópolis, na região nordeste, para levar orientações sobre o que caracteriza o crime de importunação sexual, quais os principais canais para denúncia.

Segundo o delegado-geral Walter Resende, com o reforço de mais de 200 policiais civis e administrativos no efetivo, foi possível levar mais segurança e garantir um atendimento rápido às pessoas que precisaram da PC durante o Carnaval. “Todo trabalho desenvolvido pela Polícia Civil durante o Carnaval 2023 foi integrado com os órgãos do sistema de segurança pública teve o objetivo de promover a segurança dos foliões e de todas as pessoas presentes nos eventos de Carnaval no território paraense“, frisou.

Para a enfermeira Rosalina Machado, o reforço no policiamento foi um dos pontos positivos do Carnaval no distrito de Outeiro. “Agora há pouco estava até comentando com meu marido sobre o sentimento de ter mais segurança em participar do Carnaval aqui em Outeiro. Os policiais estão presentes, orientam as pessoas e isso faz com que a gente possa curtir com o evento começo ao fim”, disse Rosalina, que acompanhava o desfile de blocos e escolas de samba locais.

Fiscalizações – Bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais foram fiscalizados junto aos outros órgãos do sistema de segurança. Segundo o delegado Hennison Jacob, diretor de Polícia do Interior, a ação visou coibir irregularidades e atos ilícitos. “Uma parte de nosso efetivo está realizando fiscalizações em estabelecimentos comerciais para evitar as ações criminosas e a perturbação do sossego, poluição sonora, e infrações no trânsito”, finalizou.

