Polícia Civil entrega brinquedos para crianças em Viseu

Cerca de 200 crianças participaram de uma manhã repleta de atividades lúdicas no município de Viseu, das Vilas Maratauna e Bombom. As crianças receberam brinquedos, lanches e ainda participaram de brincadeiras lúdicas e educativas.

A iniciativa chamada Criança Feliz é da Polícia Civil do município de Viseu em parceria com a sociedade civil. A ação tinha como objetivo estabelecer uma maior aproximação entre a sociedade, em geral, e os órgãos de segurança pública do estado, por meio de iniciativas de promoção da cidadania e de inclusão social voltadas às crianças e adolescentes da região.

A ação promovida pela PC, contou com a parceria da Escola Municipal E. Fundamental Maria de Nazaré, na localidade Vila do Bombom e da Escola Municipal da Vila do Maratauna.

“Para nós, o sentimento é de realização em construir um dia das crianças especial, sobretudo às mais humildes, trazendo esperança e recebendo um sorriso no rosto como um gesto de gratidão”, destacou o delegado de Viseu, Dyego Lima, que contou com o apoio de toda a sua equipe.

Foto: Divulgação