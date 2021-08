Polícia Civil entrega novo posto de identificação em Chaves, na Ilha do Marajó

Desde o início da gestão do governador Helder Barbalho, o direito à cidadania é tratado como prioridade pelas instituições governamentais, e na Polícia Civil do Estado do Pará não é diferente. Visando melhorar o acesso do cidadão a um dos principais documentos de identificação, a partir de hoje, os moradores da região poderão contar com a emissão mensal de 500 cédulas do novo RG, representando um aumento de 177% na capacidade de emissão, em relação ao antigo posto.

O delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Resende, esteve no local e reforçou a importância do espaço: “Nós, da PC-PA, não medimos esforços para levar mais cidadania ao povo paraense. Especialmente esta inauguração me traz uma satisfação enorme, pois estou em minha terra, e poder proporcionar um serviço de qualidade aos meus conterrâneos é muito gratificante. Reforço que esta é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, juntamente com a Polícia Civil. Estamos mostrando, na prática, que a união dos poderes pode, sim, beneficiar o cidadão de bem”, enfatizou Resende.

A primeira-dama, Daniela Barbalho, também esteve presente conhecendo a estrutura e o funcionamento técnico e operacional dos equipamentos. Uma das novidades para os moradores é que, ao contrário do sistema antigo, as identidades serão entregues na mesma hora, trazendo mais celeridade e conforto a quem tanto precisa.

Por Evaldo Júnior (PC)

Fonte: Agência Pará/Foto: AG Pará Reprodução