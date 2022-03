Polícia Civil exonera corregedora em Santarém

A Polícia Civil no Baixo Amazonas tem novo corregedor regional. Trata-se do delegado Ednaldo Silva de Sousa, que assume o cargo que antes ocupado pela delegada Rafaella Lacerda Figueiredo Campos.

A edição da última sexta-feira (25 do Diário Oficial do EStado trouxe a portaria de exoneração da antiga titular do cargo, por motivos não informados pela Casa Civil.

A portaria nº 234/2022-CCG de 25 de fevereiro de 2022, também traz a nomeação do delegado Edinaldo Silva de Sousa para o cargo de corregedor da Polícia Civil no Baixo Amazonas.

Desde o último dia 8 de fevereiro que o novo corregedor já está à frente da Corregedoria.

Antes de assumir a corregedoria, a delegada Rafaella Lacerda Figueiredo, era lotada na delegacia de Polícia Civil de Salinópolis. Ela estava no cargo de corregedora desde o ano de 2020.

