Polícia Civil faz buscas em residência de investigado por estupro virtual em Mocajuba

A Polícia Civil do Pará realizou uma ação, nesta manhã (5) em Mocajuba, no Baixo Tocantins, para cumprir um mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de um investigado pelos crimes estupro virtual e armazenamento de pornografia infantojuvenil. Os trabalhos foram coordenados pela Diretoria de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meio Cibernético (DECCC), e contaram com o apoio de peritos da Polícia Científica do Pará.

Segundo a delegada Lua Figueiredo, da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV), que preside o inquérito, as investigações iniciaram após a mãe da vítima procurar a unidade policial e denunciar que o filho adolescente, de Mocajuba, vinha sendo ameaçado e coagido a gravar vídeos pornográficos e enviar para o criminoso por meio do um perfil falso de usuário no Facebook.

“De acordo com as investigações, o suspeito, por meio de diálogos mantidos em aplicativo de mensagens, buscava obter imagens de pornografia infantojuvenil. Durante a diligência, na residência do suspeito, foram apreendidos um smartphone utilizado pelo investigado e um pendrive, que serão encaminhados à Polícia Científica para perícias e esclarecimento dos fatos”, contou a delegada.

Denúncias – A Polícia Civil reforça o compromisso no combate aos crimes praticados contra a dignidade sexual de crianças, adolescentes e mulheres na internet e sinaliza para vítimas de casos semelhantes, denunciarem casos semelhantes por meio do Disque Denúncia 181, ou presencialmente, em qualquer unidade policial ou na sede da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, que fica localizada na Avenida Pedro Miranda, 2.288, bairro da Pedreira, em Belém.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/PCPA