Polícia Civil faz cerco ao crime organizado no Pará e vários outros estados

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), cumpriu, na manhã de ontem, quarta-feira, 09, 26 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de R$ 76 milhões em contas bancárias e mais o sequestro de bens de alto valor de suspeitos de participar da lavagem de dinheiro da maior facção de tráfico de drogas do Rio de Janeiro. A Operação Alba visa desestruturar o “braço financeiro” da orcrim e desarticular o esquema de compra de drogas e armas.



Além do Pará, a ação também ocorreu de forma simultânea nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Um dos envolvidos funcionava como “laranja” para a lavagem de dinheiro oriundo do crime, em território paraense.

Walter Resende, Delegado Geral da Polícia Civil do Pará, disse que, graças à integração interestadual, a Polícia Civil aprofundará as investigações em relação ao relacionamento do alvo com a facção criminosa, a fim de identificar outros envolvidos, assim como atacar a capacidade financeira da organização criminosa.



Um dos principais focos da Polícia Civil do Pará é montar estratégias eficientes que reflitam na baixa de crimes como homicídios, roubos e tráfico de drogas. De acordo com Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NIP), só no ano passado, cerca de cem integrantes de facções criminosas foram tirados de liberdade.



Dalton Luiz Vieira Santana, o “DT”, chefe do tráfico na comunidade da Kelson’s, na Penha (bairro da zona norte do Rio), é o principal alvo da operação de hoje. Entre outros crimes, “DT” é acusado de ter matado com requintes de perversidade, em janeiro de 2021, Bianca Lourenço, 24. Ele teria arrancado a jovem de uma churrascaria, assassinado e esquartejado a namorada por causa das fotos que ela postara em rede social usando biquíni. Conforme a polícia, DT comanda o esquema em que a entrada do dinheiro do tráfico de drogas no sistema bancário é camuflada, por meio de contas de terceiros e em quantias fracionadas. O traficante figura entre os principais foragidos da Justiça.

Imagens: Polícia Civil do Pará