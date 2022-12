Polícia Civil garante a entrega de novas unidades policiais e reforça a estrutura da segurança pública no Estado

A Polícia Civil do Pará entregou, em 2022, uma série de obras em unidades policiais localizadas em diversas regiões do Estado. O investimento realizado na reconstrução e adequação dos espaços garantiu mais estrutura e qualidade no atendimento prestado à população paraense.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou o trabalho realizado para garantir cada vez mais estrutura para o combate à criminalidade e o atendimento prestado à população. “A Polícia Civil segue trabalhando para garantir novos ambientes, mais amplos e confortáveis, para atender o cidadão paraense com mais dignidade. Além disso, garantir aos servidores melhores condições para a execução do trabalho”, pontuou.

Em Belém, foi entregue o novo posto de identificação da Polícia Civil do Pará. Localizado na Avenida Magalhães Barata, em Belém, o espaço ocupa o prédio anexo à seccional do bairro de São Brás, onde funcionava a antiga Central de Flagrantes. A nova instalação permitiu a ampliação do serviço de emissão de carteiras de identificação em Belém e região, com capacidade para realizar, em média, 200 atendimentos por dia de emissão de Carteiras de Identidade, praticamente dobrando a média de atendimentos realizados até então.

O novo espaço localizado em São Brás também passou a abrigar a sede da equipe de perícia papiloscópica em local de crime da Polícia Civil. O trabalho tem por objetivo localizar, revelar e capturar fragmentos de impressões digitais em casos de crime, uma trabalho fundamental para o avanço de investigações criminais.

NOVAS DELEGACIAS – O ano de 2022 marcou a entrega de unidades policiais reformadas em municípios do interior do estado. A população do distrito de Taboca, localizado a 100 quilômetros da sede do município de São Félix do Xingu, região sudeste do Pará, foi contemplada com uma nova Unidade Integrada de Polícia, entregue no mês de Abril, garantindo estrutura e conforto para garantir melhores condições de trabalho aos servidores de segurança pública e ao atendimento à população.

A construção da nova UIP contou com investimento de R$ 2,6 milhões, do Fundo de Investimento de Segurança Pública (Fisp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O espaço conta com salas exclusivas para as Polícias Civil e Militar, sala para atendimento de ocorrências, salas para delegados, diretores, investigadores e escrivães, além de cartório, espaço para custódia masculina e também para mulheres e adolescentes. A UIP também conta com espaço para mediação de conflitos e sala de estar, além de alojamentos para os servidores.

A Polícia Civil também entregou, em 2022, a nova delegacia do município de Limoeiro do Ajuru, no nordeste do estado. O prédio fica localizado na Rua Nova I, bairro Matinha, e é fruto de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. O local foi equipado pelo Estado para sediar a nova unidade policial do município, em um investimento em torno de R$30 mil.

As instalações garantiram mais conforto para a população e aos servidores. O espaço possui novas salas de atendimento, alojamentos, banheiros, copa e sala de custódia, além de mobília e todo o equipamento necessário para garantir o pleno funcionamento da delegacia.

GRUPOS VULNERÁVEIS – O atendimento a grupos vulneráveis também foi reforçado com o ingresso de novos servidores e a entrega de novas unidades especializadas. No município de Paragominas, no sudeste paraense, a Polícia Civil concluiu as obras do prédio onde funcionam as delegacias especializadas no atendimento à mulher (Deam) e à criança e ao adolescente (Deaca). Localizado na Av. Industrial, bairro Bela Vista, o espaço passou por obras de reconstrução e adequação, garantindo mais conforto e tranquilidade para o atendimento à população e ao trabalho dos servidores.

O trabalho no prédio contemplou a reconstrução total dos espaços da delegacia, como salas de atendimento, banheiros, copa e sala de custódia, além de pintura e troca de mobília e equipamentos.

Na capital, a Polícia Civil do Pará entregou a nova Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do distrito de Icoaraci. A unidade está situada em uma área anexa à seccional urbana do distrito. O espaço foi totalmente adaptado para que os agentes possam atuar em casos de violência doméstica, familiar e sexual contra mulheres.

A nova Deam funcionará todos os dias e terá como circunscrição, além de Icoaraci, as Ilhas de Outeiro, Cotijuba, e os bairros do Parque Verde, Tapanã e Pratinha. Aos fins de semana, haverá regime de plantão para garantir o atendimento às mulheres.

Atualmente, o Estado do Pará conta com 21 Unidades Especializadas de Atendimento à Mulher, sendo 20 Delegacias, das quais 17 estão implantadas no interior do estado e 3 na Região Metropolitana de Belém, além da Sala Lilás, localizada no município de Marituba.

A titular da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), delegada Ariane Melo, destacou a importância da ampliação no atendimento especializado às mulheres paraenses.

“A presença das Delegacias Especializadas no atendimento à mulher traz benefícios para as mulheres vítimas de violência. Quando instalamos uma Deam em um município, melhoramos o acesso e possibilitamos que as vítimas possam ser atendidas de forma especializada e humanizada. Essa proximidade com as unidades acaba encorajando a mulher a denunciar casos de violência”.

REGIÃO METROPOLITANA – Para reforçar o enfrentamento à criminalidade no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a Polícia Civil alterou o regime de plantão da 14ª Seccional Urbana do município. A medida foi adotada por meio da Diretoria de Polícia e Superintendência da Região Metropolitana da Polícia Civil (DPM/SRM). A unidade passou a ter plantão 24 horas, com equipe completa de policiais civis para atender as demandas da população, reforçando o combate a práticas criminosas no município.

Com o novo plantão, os atendimentos foram reforçados para ocorrências no bairros Centro, Maguari, Aurá, Atalaia, Levilândia, Guanabara, Águas Brancas, Águas Lindas e Pato Macho, em Ananindeua. A 14ª Seccional Urbana de Ananindeua fica localizada na Avenida Zacarias de Assunção, em frente à Rua do Cemitério, no bairro Centro.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará