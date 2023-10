Polícia Civil integra ação do Governo e emite RG em Jaderlândia, em Ananindeua

Cerca de 500 carteiras de identidade foram emitidas neste sábado (28), durante uma ação integrada realizada pelo governo do Estado, no bairro Jaderlândia, em Ananindeua. Equipes da Polícia Civil, através da Diretoria de Identificação “Enéas Martins” (Didem), atuaram com a prestação do serviço.

A aposentada Maria Aparecida Silva, de 65 anos, aproveitou a ação para obter a terceira via do documento. “Estava precisando de uma nova carteira de identidade. Minha antiga via molhou e manchou a foto, prejudicando minha identificação. Essa é uma iniciativa muito importante, porque muitas pessoas, especialmente os idosos, muitas vezes, demoram a tirar os documentos por conta da difícil locomoção até os postos de atendimento. Ainda bem que podemos aproveitar esse serviço gratuito do governo”, contou.

O papiloscopista José Trovão, que coordenou as equipes da Didem, contou da alegria em servir à população. “Como servidores, estamos felizes em participar de mais uma ação do Governo do Pará. Uma força-tarefa foi montada e conseguimos atender muitas pessoas, alcançando nossos objetivos de garantir o direito à cidadania a todos”, contou o papiloscopista José Trovão, que coordenou as equipes da Didem.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, agradeceu o empenho dos servidores e avaliou a prestação do servidor como positiva. “Montamos uma força tarefa para atender com mais dignidade e de forma humanizada todos os moradores que nos procuraram em busca de uma nova carteira de identidade. Essa ação reforça o compromisso do Governo do Pará e da Polícia Civil em levar segurança, cidadania e garantir direitos a toda a população paraense”, conclui.

Fonte: Agência Pará/Foto: Talison Lima/PC