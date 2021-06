Polícia Civil investiga morte de bebê de um ano em Igarapé-Miri

A morte de uma bebê de apenas um ano e três meses deixou os moradores do pequeno município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará, revoltados.

As primeiras informações são de que a pequena Ágata Raissa teria sido estuprada e em seguida assassinada. O corpo da criança foi encontrado boiando às margens do Rio Anapu, localizado na zona rural do município, com fortes indícios de abuso sexual.

A família da criança não quis comentar o assunto. A Polícia Civil do município já está investigando o caso. O corpo de Ágata foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Belém, onde deve passar por perícia.

Fonte: Portal Tailândia