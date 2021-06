Polícia Civil investiga omissão no atendimento a vítima de violência doméstica em Belém

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar uma omissão de atendimento a uma mulher que teria sofrido violência doméstica. No último sábado (6), a vítima procurou na Unidade Integrada Pará Paz, na Cabanagem para registrar um boletim de ocorrência, mas o atendimento foi negado porque a unidade estaria sem escrivão.

Um vídeo circulou nas redes sociais onde mostra a mulher com hematomas falando do total descanso que tinha sofrido. “O cara acabou me falar aqui na delegacia da Cabanagem que eu posso até falar com Helder Barbalho que eu não vou ser atendida agora porque não tem escrivão, então eu não posso fazer uma ocorrência. Ele gritou comigo. Fui tratada com ignorância”, diz a mulher no vídeo.

Em resposta o governador do Pará Helder Barbalho, disse que um inquérito foi instaurado para apurar o caso e medidas protetivas com urgência foram apresentadas pela Polícia Judiciária. Disse ainda que a conduta do servidor mencionado será alvo de apuração pela corregedoria da instituição. A vítima foi atendida na Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher, em Ananindeua.

