Polícia Civil investiga possível feminicídio contra adolescente no Marajó

Policiais civis da delegacia de Anajás investigam um possível feminicídio cometido contra uma adolescente de 14 anos na noite de ontem (17) numa comunidade às margens do Rio Sapará, zona rural e distante da cidade. Os investigadores estão em diligências e só devem retornar à sede do município marajoara no final da tarde com as informações oficiais.

Informações iniciais, fornecidas por moradores e amigos da vítima, dão conta de que a menina foi morta com um tiro na testa. O principal suspeito seria o companheiro da adolescente, que fugiu do local.

A confirmação da suspeita e a motivação só serão esclarecidas após o retorno da equipe policial.

(A matéria segue em atualização)

Fonte: Noticias Marajo/Foto: Divulgação