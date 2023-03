Polícia Civil ouve homem que manteve uma família refém por 17h, em Belém 

Na manhã desta quinta-feira (16), policiais civis da Seccional Urbana da Marambaia, estiveram no Presídio Estadual Metropolitana (PEM III), em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, para ouvir o homem que foi preso na última quinta-feira (09), e autuado pelo crime de roubo mediante restituição de liberdade, após equipes especializadas do Sistema Estadual de Segurança Pública atuarem com eficiência nas negociações e liberação de uma mulher e três crianças, na Avenida Augusto Montenegro.

Segundo o delegado Adriano Izidio, que preside o inquérito do caso, a oitiva é necessária para coletar informações e concluir o procedimento.

“A oitiva é realizada com objetivo de ouvir o suspeito. Com o depoimento, que foi incluído nos autos, iremos concluir o inquérito e encaminhar à Justiça para apreciação”, contou.

Para o delegado-Geral, Walter Resende, a celeridade na apuração do fato e oitivas já realizadas vão subsidiar o processo criminal. “A rapidez na busca pela elucidação do crime é resultante do empenho e dedicação da equipe que acolheu a situação e elaborou com precisão os procedimentos. O inquérito policial apontará as responsabilizações criminais do indiciado, que segue preso”, concluiu.

Relembre o caso – A ocorrência, inicialmente, investigada como sequestro, teve início por volta de 19h da noite de quinta-feira (08), quando o homem abordou as quatro vítimas: uma mulher e três crianças que entravam em um carro de aplicativo.

Uma guarnição da Polícia Militar, que atua diariamente na Operação “Polícia Mais Forte”, estava posicionada próximo ao local e identificou a ocorrência, fez as primeiras ações de monitoramento na área e acionou as equipes especializadas, dando início às negociações para liberação das vítimas. Duas crianças foram liberadas por volta de 1h30 da madrugada, enquanto a terceira foi libertada no final da manhã, ficando a mãe sob ameaça do autor do sequestro.

As negociações seguiram até o início da tarde da quinta-feira (9), quando o homem liberou a mulher, que era a última refém. No momento em que iria se entregar aos agentes de segurança, ele se auto perfurou, sendo encaminhado imediatamente para atendimento médico, onde passou por exames e segue recolhido no sistema prisional.

