Polícia Civil prende 6 pessoas em operação contra o tráfico de drogas em Porto de Moz

A Polícia Civil do Pará deu cumprimento a 19 mandados de busca e apreensão e prendeu seis pessoas por tráfico de drogas, na terça-feira (25), no município de Porto de Moz, na região do Baixo Amazonas. A operação “Lost” é uma ação conjunta com as Polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal.

“Para além do tráfico de drogas, os presos na operação de hoje também devem responder por posse irregular de arma de fogo, receptação dolosa e ocultação de veículo adulterado”, explicou Walter Resende, Delegado-Geral da Polícia Civil. “Esta é uma importante investida dos órgãos de segurança pública para garantir a tranquilidade dos moradores da região do Xingu”, concluiu o gestor.

Durante as buscas foram encontradas armas e munições em endereços dos investigados. “No total foram apreendidos 44 munições de calibres diversos, um revólver calibre 38 com numeração raspada, um simulacro de pistola, 43 munições calibre .40 intactas e mais três deflagradas, dois carregadores de pistola calibre .40, além de quatro motocicletas com sinais de adulteração” detalhou Ricardo Vieira, Superintendente Regional do Xingu.

Também foram apreendidos aproximadamente 51 gramas de cocaína, 18 pedras de crack, dez invólucros contendo maconha, além de três balanças de precisão, 11 aparelhos celulares, quatro tablets e a quantia de R$439,00 em espécie.

Os presos foram conduzidos para custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e estão à disposição do poder judiciário.

Texto de Wander Lima / Ascom PC

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação