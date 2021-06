Polícia Civil prende acusado de matar homem a facadas na comunidade Santa Rosa, em Santarém

Johnny Wodson Nogueira Sousa, mais conhecido como “Faraó”, foi indiciado por homicídio qualificado contra Antônio Marcos. Corpo da vítima foi encontrado somente três dias após crime

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (2), em Santarém, Johnny Wodson Nogueira Sousa, mais conhecido como “Faraó”. Ele é acusado de assassinar a facadas Antônio Marcos, em fevereiro deste ano, na comunidade Santa Rosa, zona rural do município do oeste paraense. O corpo da vítima foi encontrado três dias depois do crime, por moradores.

As investigações apontam que o crime aconteceu no dia 20 de fevereiro. Johnny Wodson teria assassinado Antônio Marco, que também era conhecido como “Louro”, utilizando uma arma branca, provavelmente uma faca. O corpo da vítima foi encontrado por moradores da região somente no dia 23, com várias perfurações na região do peito e nas costas.

Corpo da vítima foi encontrado no dia 23 de fevereiro, em uma área de mata próximo da comunidade Santa Rosa (Reprodução)

À época dos fatos, a Delegada Raíssa Beleboni representou pela medida cautelar da prisão preventiva a dois suspeitos: Johnny Wodson e Marcos dos Santos Froes, também apontado como participante do crime. Ambos foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado.

Johnny foi apresentado à Central de Triagem Masculina de Santarém, onde permanecerá à disposição da Justiça. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal Privativa do Tribunal do Júri, da Comarca de Santarém.

