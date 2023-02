Polícia Civil prende casal por homicídio praticado em Carnaval de Ourém

A Polícia Civil do Pará prendeu, na noite de ontem, segunda-feira, 20, Antônio Denilson Batista Pereira e sua mulher, suspeitos do assassinato dos irmãos Elison Nascimento Rodrigues e Emerson Renê Nascimento Rodrigues, conhecidos, respectivamente por “Tucura” e “Tucurinha”,, durante o carnaval no município de Ourém, no nordeste do Pará. O crime foi praticado por volta das 3h de ontem, as vítimas morreram na hora e também foi atingida, de raspão, a mulher de Elison, dona Joana D’Arc Paracampos.

A prisão foi feita em um trabalho integrado entre as equipes de Ourém e Paragominas, depois que os suspeitos fugiram do local do crime e buscaram atendimento em unidades de Pronto Atendimento nas cidades de Capanema, Castanhal e Paragominas, respectivamente.

Imagens dos circuitos de segurança das unidades de saúde foram utilizadas pela Polícia, assim como os relatos feitos pelas equipes de atendimento que apontavam o destino final dos suspeitos, ambos muito nervosos e ignorantes que, inclusive, fugiram de Castanhall sem receber alta médica.

O casal foi preso em flagrante e colocado à disposição da Justiça. Além do duplo homicídio, os indiciados devem responder pela tentativa de homicídio contra Joana D’Arc Paracampos, que ainda tentou segurar Antônio Denilson.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, frisou a celeridade das equipes na prisão dos envolvidos e destacou o trabalho integrado montado para a Operação Carnaval.

“Desde o momento do crime, coletamos informações de diferentes locais e diligenciamos por quatro cidades até efetuarmos a prisão. Essa celeridade é fruto do trabalho integrado da Polícia Civil que foi ampliado para estes dias de Carnaval”, detalhou Resende.

Ainda segundo informações da Polícia, os assassinos foram procurar atendimento médico, posto que, após o crime, quase eram linchados pela multidão na orla fluvial de Ourém, mas conseguiram escapar.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar