Polícia Civil prende casal por produção e tráfico de drogas, em Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio de agentes da Seccional de São Brás, prendeu em flagrante nesta sexta-feira (14) um casal que produzia e traficava drogas, no bairro Curió-Utinga, em Belém. De acordo com as investigações feitas durante três semanas, o casal detido criou uma área dentro da própria residência para o cultivo de maconha, a partir do uso de sementes geneticamente modificadas. Além disso, outros tipos de entorpecentes também eram armazenados e comercializados no local.

Ao longo do dia, a equipe policial acompanhou a movimentação próximo à residência. Depois de abordar um homem que transportava drogas, os agentes entraram na casa e localizaram duas estufas utilizadas para o cultivo da maconha modificada, outros elementos para o plantio e uma quantidade de erva.

Titular da Seccional de São Brás, o delegado Marco Antônio Duarte destacou a importância da denúncia para a prisão dos envolvidos. “Recebemos uma denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes e a existência do sistema de produção. O cheiro forte e característico também era um fator que incomodava os moradores das proximidades”, informou o delegado.

Diante da materialidade dos crimes, os dois presos foram encaminhados à Seccional de São Brás e colocados à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação