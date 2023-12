Polícia Civil prende cinco suspeitos de tráfico e apreende drogas e armas em Barcarena

A Polícia Civil prendeu cinco suspeitos de comercializar entorpecentes e apreendeu drogas, armas e munições durante a Operação “Biqueira – Fase IV”, deflagrada em Vila do Conde, no município de Barcarena (Região de Integração Tocantins). A ação coordenada pela Delegacia de Vila dos Cabanos deu cumprimento a 10 mandados de busca e apreensão, referentes às investigações de tráfico de drogas e associação ao tráfico, entre outros delitos. Durante as buscas, duas mulheres e três homens foram presos em diferentes residências.

“Esse trabalho foi possível graças ao empenho de todos os servidores destacados para essa missão. Parabenizo também as equipes que trabalharam nas investigações com expertise e inteligência policial. Com essas prisões e apreensões vamos dar resposta aos anseios da sociedade, que contribui fazendo denúncias pelo Disque – Denúncia 181”, contou o delegado Mhoab Khayan, diretor da Superintendência Regional do Baixo Tocantins.

Integração – Equipes da Superintendência Regional do Baixo Tocantins – 4ª Risp, delegacias de Vila dos Cabanos, da sede de Barcarena, Moju, Mocajuba, Abaetetuba, Acará, Igarapé-Miri, da Divisão de Homicídios de Abaetetuba, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) e Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Polícia Militar, somaram 50 agentes em atuação.

O delegado Henisson Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), destacou que a ação faz parte do planejamento operacional iniciado em janeiro, para oferecer mais segurança à população. “Estamos avançando com nossas ações de Polícia Judiciária em todo o Pará. Esse trabalho faz parte do planejamento anual da PC, que visa levar segurança pública, prevenir delitos e elucidar crimes. Todas as informações coletadas nos depoimentos e o cumprimento dos mandados irão compor as investigações e guiar diligências, que estão em andamento para localizar e prender outros envolvidos”, informou.

Balanço – Durante a operação, duas mulheres e três homens foram presos em residências conhecidas como pontos de venda de drogas, as chamadas “biqueiras”, em Vila do Conde. Foram encontrados e apreendidos três tabletes de cocaína, pesando 1.556 gramas; 45 invólucros de cocaína, com 98 g; dois revólveres calibre .38; 13 munições intactas do mesmo calibre; uma balança de precisão; 26 petecas de cocaína, com 18.8 g, e dois invólucros de maconha pesando 3,4 g. Todo o material apreendido será entregue à Polícia Científica para ser periciado.

“Em todo o Pará, a Polícia Civil está intensificando sua presença para fortalecer a segurança pública, visando prevenir todos os tipos de crime. Nossos agentes estão participando de operações integradas, demonstrando determinação em assegurar o sucesso das atividades policiais e a proteção da população”, ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Os presos foram encaminhados às delegacias para os procedimentos cabíveis, e estão à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/PC