Polícia Civil prende criminosos em Belém por falsificação de documento e estelionato

A polícia civil, por meio da 1ª Seccional Urbana da Sacramenta, prendeu em flagrante três homens pelos crimes de estelionato, associação criminosa e falsificação de documento público, nos bairros da Sacramenta e Jurunas, em Belém.

O flagrante foi feito nesta terça-feira(1), a associação criminosa atuava na capital paraense produzindo documentos falsos para cometer fraudes em instituições financeiras, utilizando-se de benefícios e abrindo contas e cartões virtuais em nomes de terceiros.

De acordo com o titular da seccional da Sacramenta, delegado Arthur Nobre, as diligências foram realizadas, imediatamente, após uma denúncia anônima.

“Após receber informações de que um suspeito estaria falsificando documentos em um imóvel no bairro da Sacramenta, a equipe policial foi até o local, onde foi apreendido uma impressora e uma CPU. Ele confessou o crime e informou que outros dois homens, pai e filho, eram responsáveis por fornecer os dados das vitimas. Logo, a equipe se deslocou até o endereço no bairro do Jurunas, onde os outros suspeitos foram localizados e também autuados em flagrante”, explicou.

Na propriedade do Jurunas onde funcionava o “escritório” para as ações criminosas, foram encontradas células de identidade originais e falsificadas, fotos, além de máquinas de cartões.

De acordo com as apurações preliminares da PC, as ações criminosas praticadas geraram um prejuízo estimado, ás vitimas e instituições financeiras, em torno de R$ 1.000.000,00.

Os indiciados foram conduzidos á Seccional da Sacramenta para procedimentos cabíveis, em seguida conduzidos ao sistema penitenciário, onde estão á disposição da Justiça. Um inquérito policial foi instaurado para ser apurado as ações criminosas e investigar a possível participação de outros envolvidos na pratica dos crimes.

Foto: Ascom / PCPA