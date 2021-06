Polícia Civil prende dois homens por homicídios em Parauapebas

A Polícia Civil do Pará através da Divisão de Homicídios, capturou dois homens, nesta semana, envolvidos na morte de duas pessoas, em Parauapebas. As mortes, com grau de crueldade, ocorreram no mês de maio, no bairro Vila Nova, neste mesmo município, no qual uma das ações foi gravada por meio de vídeo e anunciado nas redes sociais. Expedido os mandados de prisão temporária, os policiais civis da Divisão e conjunto com os agentes da Delegacia de Parauapebas, deflagaram a Operação Psicostasia e em diligências realizaram buscas para a prisão dos incluídos no delito. Em buscas, um dos abrangidos foi capturado na terça-feira, 08, na mesma região e o outro investigado foi efetuada nesta quinta-feira, 10, em uma mata a 70km da localidade, preso também em flagrante por posse ilegal de arma. Os transgressores foram encaminhados para a unidade policial local, estão à disposição da justiça. A Polícia Civil do Pará continua em investigações para a captura dos demais incluídos.

por Tania Raio

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará/Foto: Reprodução internet