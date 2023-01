Polícia Civil prende dois suspeitos de tráfico de drogas em São Félix do Xingu

Em operação realizada na última sexta-feira (20), equipes da Polícia Civil do Pará que atuam na região do Xingu, no sudeste do Estado, prenderam um homem e uma mulher em flagrante suspeitos de tráfico drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção de menores.

A dupla foi presa durante a Operação “Discipulus”, que tem o objetivo de combater delitos praticados nos municípios da região. Durante as investigações, as equipes de segurança chegaram a uma residência, localizada no distrito de Taboca, em São Félix do Xingu. Após horas de monitoramento do intenso fluxo de motos e pessoas no local, os policiais entraram na casa e efetuaram a prisão em flagrante.

No imóvel também foram encontrados e apreendidos diferentes tipos de entorpecentes, duas armas calibre 38, uma balança de precisão digital, dinheiro em espécie, uma moto com registro de roubo e um carro com placa clonada.

Novas diligências serão realizadas, visando identificar outros envolvidos nos crimes.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação