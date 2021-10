Polícia Civil prende dupla em flagrante com drogas e munições

A Polícia Civil do Pará prendeu, em flagrante, Jaelson de Senna Morais e Leandro de Andrade Lima, acusados dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Os dois foram pegos em uma casa na Folha 8, no Núcleo Marabá, no município de Marabá, no sudeste do estado. Com informações do site Zé Dudu.

A operação foi realizada pelas equipes da Superintendência Regional do Sudeste do Pará, NAI e 21ª Seccional Urbana de Marabá. Foram apreendidos 92 papelotes de maconha, 49 papelotes de crack, mais uma porção de maconha, uma porção de cocaína, uma porção de crack, cinco munições de calibre 32, uma balança de precisão e um aparelho de telefone celular. Todos os objetos apreendidos, segundo a PC, foram avaliados em cerca de R$ 5 mil.

Segundo a PC, as prisões decorreram de investigações, e os acusados serão autuados pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 do Código Penal Brasileiro.

Fonte O Liberal