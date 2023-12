Polícia Civil prende dupla por garimpo ilegal e porte ilegal de arma de fogo no Pará

Dupla é presa em flagrante pela Polícia Civil no município de Pacajá, sudeste paraense, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e extração ilegal de minério.

De acordo com o superintendente da Polícia Civil na região do Lago de Tucuruí, Rodson Mendes, a ação tinha como objetivo dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, que apura o crime de estuprou qualificado praticado por um dos presos.

“Nossa ação visava dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva oriundo de uma investigação sobre crime de esturpo qualificado, mas, no momento do cumprimento da ordem judicial, o indiciado e outro homem foram flagrados atuando na atividade de garimpo ilegal. Com a dupla, ainda foram apreendidas duas espingardas calibre 22, com munições intactas”, contou o delegado.

Em diligências para a localizar e prender o indiciado por estupro qualificiado, os policiais civis foram informados de que ele estaria na zona rural do município e foram até a localidade denominada vila “Cururuí”. Ao chegarem no endereço informado, os agentes foram informados de que o indiciado estaria trabalhando em um garimpo ilegal nas proximidades.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foram conduzidos até a unidade policial para para procedimentos cabíveis e estão à disposição do Poder Judiciário. Os equipamentos utilizados no garimpo foram destruidos e os demais objetos encontrados no local como armas e munições foram apreendidos.

Inteligência – Em depoimento, os presos confirmaram a prática do crime ambiental e ainda forneceram novas informações sobre a origem e a propriedade do garimpo ilegal. Com andamento do trabalho investigativo, será possível identificar outros envolvidos no esquema de extração ilegal de minério.

“A Polícia Civil está adotando todos os procedimentos necessários para comunicar os órgãos ambientais responsáveis, bem como a Polícia Federal, no sentido de auxiliar o combate à extração ilegal de minério no Estado do Pará”, concluiu o delegado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação