Polícia Civil prende dupla suspeita de envolvimento na morte de adolescente, em Altamira

A Diretoria de Polícia do interior da Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Homicídios do município de Altamira, no sudoeste do Estado, prendeu, no último sábado (26), duas pessoas suspeitas de envolvimento na morte de um adolescente de 17 anos. O crime ocorreu na última sexta-feira (25), na Travessa Capitão Pereira, bairro Brasília, em Altamira.

Imediatamente após tomarem conhecimento do crime, as equipes da Polícia Civil iniciaram as investigações do caso. A partir da análise de imagens de câmeras de segurança foi possível identificar uma mulher como uma das envolvidas no crime. De posse da informação, os agentes iniciaram as buscas pela suspeita, que foi localizada em uma casa no município de Vitória do Xingu. No local também foram encontradas porções de substâncias entorpecentes, assim como munições de armas de fogo. A mesma confessou participação no crime e foi autuada em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e posse ilegal de munição.

Ainda no decorrer das investigações, os agentes obtiveram êxito ao localizar um segundo suspeito de participação na morte do adolescente. O homem também acabou confessando participação no crime e foi preso em flagrante.

Após as prisões, os dois envolvidos foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos cabíveis e colocados à disposição do Poder Judiciário para providências posteriores. As investigações prosseguem, por meio da Delegacia de Homicídios de Altamira, para identificar a participação de outros suspeitos e a motivação do crime.

