Polícia Civil prende homem em flagrante por crime de roubo, em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante, na última segunda-feira (12), um homem pelo crime de roubo. A prisão ocorreu no bairro do Aurá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Após uma denúncia relatando o roubo, a equipe policial iniciou diligências para identificar e localizar o autor do crime. Segundo a vítima, o mesmo teria a abordado de dentro de um veículo e, portando uma arma de fogo, realizou a ameaça e subtraiu seu aparelho celular.

A partir da identificação do veículo utilizado no crime, os agentes conseguiram localizar a residência do suspeito. O homem foi encontrado em posse de uma arma de fogo com munições e com o celular da vítima, sendo autuado em flagrante.

Após o flagrante, o indivíduo foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde se encontra à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará/Foto: Divulgação