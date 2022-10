Polícia Civil prende homem investigado por estupro de vulnerável, no município de Breves

Equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) do município de Breves, no Marajó, deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (21)

A partir de uma denúncia feita pelo pai da vítima, que flagrou o momento do crime, um inquérito policial foi instaurado e os agentes iniciaram as investigações. Com o apoio do atendimento especializado realizado pela equipe do ParáPaz, foi realizado exame sexológico, uma escuta especializada e prestação de atendimento psicossocial à vítima.

As investigações policiais culminaram na representação pela prisão preventiva do investigado, que, após apreciação e deferimento judicial, foi cumprida nesta sexta-feira, 21.

Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado à unidade policial e se encontra à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil do Pará/Foto: Divulgação