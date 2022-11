Polícia Civil prende homem pela prática de extorsão e estelionato contra mulheres

A Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV) da Polícia Civil do Pará deu cumprimento, nesta quinta-feira (10), a mandados de busca e apreensão e prisão preventiva contra um homem investigado pela prática dos crimes de extorsão e estelionato praticados contra mulheres. A prisão ocorreu no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

As investigações apontam que o indivíduo utilizava perfis falsos em redes sociais, onde se identificada como político em atuação no Pará, para estabelecer relacionamentos com as vítimas. Após o contato, ele passava a oferecer empregos e solicitava empréstimos às mulheres. Algumas chegaram, inclusive, a efetuar transferências via PIX ao investigado. O trabalho policial apontou, ainda, que algumas mulheres chegaram a enviar conteúdo sexual ao homem, que realizava ameaças de divulgação mediante pagamento de valores em dinheiro.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos, na residência do investigado, quatro smartphones e chips de telefonia. O material apreendido foi encaminhado à perícia e anexado ao inquérito que apura o caso. O indivíduo foi encaminhado à unidade policial e, após os procedimentos cabíveis, remetido ao sistema prisional, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação