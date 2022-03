Polícia Civil prende homem pelo crime de estupro de vulnerável, no município de São Geraldo do Araguaia

A Polícia Civil, por meio das Delegacias de São Geraldo do Araguaia e Piçarra, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem pela prática do crime de estupro de vulnerável. O processo é decorrente de uma investigação policial que apurou, em 2012, o crime de estupro de vulnerável perpetrado pelo autor em face de sua própria filha. Após todas as medidas cabíveis, o acusado foi transferido para o sistema penitenciário, onde se encontra à disposição da justiça.

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará/Foto: Divulgação