Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável, em Belém

A Polícia Civil do Pará, na manhã do dia 27, na capital do Estado, deu continuidade a “Operação Rosa do Deserto”, cumprindo mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, acusado pelo crime de estupro de vulnerável, praticados em duas menores. O fato ocorreu em 2009. À época às vítimas tinham oito e dez anos, sendo que elas eram enteadas do criminoso. Em abril deste ano, a justiça expediu o mandado da prisão, porém na época o indivíduo residia no município de Marituba, região metropolitana de Belém, não o encontrando, buscas foram diligenciadas para sua captura. Consequentemente, os agentes civis encontraram o infrator no bairro Tapanã. O mesmo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente – DEACA, em Ananindeua. A ação foi alusiva ao Maio Laranja, que combate crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Esta tipificação pode ser denunciada em qualquer unidade policial, ou pelo Dique Denúncia, através do número 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.

por Rafaela Silva

Fonte: Policia Civil Do Estado do Pará/ Foto: Ascom