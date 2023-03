Polícia Civil prende homem por importunação sexual no bairro do Marco, em Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, deflagrou na manhã desta quarta-feira (1º), a segunda fase da “Operação Himeros” para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um homem de 31 anos, indiciado pelo crime de importunação sexual. Segundo as investigações, o indiciado realizava ligações de vídeo chamada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp e exibia seu órgão para as vítimas, que procuraram a PC e fizeram a denúncia.

De acordo com a delegada Lua Vieira, titular da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV), as investigações do crime praticado através da internet começaram no ano passado. Na primeira fase, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na residência do investigado, em Belém.

“Chegou ao nosso conhecimento, por meio de denúncia, que um homem estava realizando ligações de vídeo chamadas não solicitadas, por meio do WhatsApp, quando exibia o órgão genital para as vítimas. Em alguns casos, também enviava fotos e animações em Gifs. Com a coleta de indícios por meio do trabalho investigativo e de inteligência policial, conseguimos provas de autoria e materialidade para pedidos dos mandados que foram cumpridos nesta manhã”, contou.

Na ação de hoje, outro aparelho celular utilizado pelo investigado também foi apreendido e será encaminhado à perícia para esclarecimento da existência de mais vítimas, bem como para identificar se houve a prática de outros crimes, tais como extorsão.

Segundo o delegado-geral Walter Resende, a agilidade da equipe policial é fruto das qualificações e treinamentos que fortalecem os trabalhos investigativos da Polícia Civil.

“Nossas frentes de trabalho estão atentas para que possam da maneira mais célere o combate aos criminosos que atuam no meio cibernético. É de grande importância que a vítima procure a Polícia Civil e faça a denúncia para que o caso seja investigado o mais breve possível”, pontuou.

Denúncias – As denúncias de casos similares podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, ou presencialmente, em qualquer unidade policial ou na sede da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, que fica localizada na Avenida Pedro Miranda, 2.288, bairro da Pedreira, em Belém.

Texto: Talison Lima/Ascom PC

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/PCPA