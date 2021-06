Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, em Alenquer

Nesta quinta-feira, 03, a Polícia Civil do Pará prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, no município de Alenquer, na região do Baixo Amazonas.

Os policiais receberam uma denúncia anônima relatando que havia um foragido homiziado em uma residência no bairro de São Pedro e o mesmo estaria planejando assaltos a empresários do município. Solicitando apoio da Polícia Militar, a equipe se deslocou até o local onde o sujeito estaria.

Ao chegar na residência, o suspeito se apresentou com outro nome, porém após uma revista pela casa, onde uma arma de fogo e uma carteira de identidade foram encontradas, o homem declinou e confessou seu verdadeiro nome e que era foragido do presídio de Santa Izabel. O investigado foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Por Ana Batista

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará/Foto: Ascom