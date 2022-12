Polícia Civil prende homem por tentativa de feminicídio, no bairro do Tapanã

A Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) da Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do distrito de Icoaraci, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido contra um homem investigado pelo crime de tentativa de feminicídio em doméstico e familiar praticado contra sua ex-companheira. A prisão ocorreu na última segunda-feira (12), no bairro do Tapanã, em Belém.

O cumprimento do mandado de prisão ocorreu após a equipe policial tomar conhecimento de três boletins de ocorrência registrados pela vítima, que relatou ameaças de morte e agressões efetuadas pelo acusado. No último dia 27 de novembro, o suspeito ateou fogo na casa da ex-companheira, na tentativa de matá-la.

Após a expedição do mandado de prisão, a equipe policial da Deam Icoaraci iniciou diligências a fim de localizar o investigado, que foi encontrado em uma empresa de materiais de construção, onde trabalhava como ajudante de montador.

Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), onde se encontra à disposição da Justiça.

Serviço: A Polícia Civil ressalta que qualquer ato de violência doméstica e de gênero contra a mulher pode ser denunciado em qualquer unidade policial ou diretamente nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam). Em Icoaraci, a Deam funciona em parte anexa à 8ª Seccional Urbana do distrito, localizada na Rua Oito de Maio, 68 – bairro Campina, Belém. As denúncias também podem ser feitas pelos canais 190 em casos de urgência e emergência, 181 por meio do Disque-denúncia, e no aplicativo WhatsApp através da Iara, no número 98115-9181.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/PCPA