Polícia Civil prende homem suspeito de divulgação de vídeos íntimos na internet

Uma pessoa foi presa, nesta sexta-feira (9), durante a 6ª fase da operação “Exposed”, deflagrada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV) da Polícia Civil do Pará para investigar crimes contra a dignidade de mulheres praticados pela internet. A prisão ocorreu no bairro do Jurunas, em Belém.

As equipes saíram às ruas para dar cumprimento a mandados de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos contra um homem investigado pela divulgação não consentida de um vídeo íntimo, através de uma rede social, com a vítima. As investigações apontaram ainda que o suspeito possuía histórico por já ter divulgado vídeos íntimos e ameaçado outras mulheres com quem teve relacionamento.

De acordo com a delegada Lua Figueiredo, titular da DCCV, o trabalho investigativo conseguiu reunir elementos suficientes contra o suspeito para que fosse representado pelos mandados cumpridos hoje. Ela informou ainda que, durante a ação, foram apreendidos dois aparelhos celulares do suspeito. “O material apreendido será periciado para que a gente possa esclarecer todas as circunstâncias do crime e identificar se houve a prática de outros crimes contra a vítima”, informou.

O inquérito instaurado para apurar o caso segue em andamento. O homem preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição do Poder Judiciário para providências posteriores.

Denúncia – Denúncias de casos similares podem ser feitas pelo disque denúncia 181, ou presencialmente, em qualquer unidade policial ou na sede da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, que fica localizada na Avenida Pedro Miranda, 2.288, bairro da Pedreira, em Belém.

Fonte: Agência Pará/Foto: Talison Lima/Ascom PCPA