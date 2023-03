Polícia Civil prende investigados por crimes em Almeirim

A Polícia Civil do Pará (PCPA) deflagrou, nesta quinta-feira (30), a “Operação Reverbérios”, para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da Comarca do município de Almeirim, na região oeste do Pará. A força-tarefa, que conta com a participação de policiais militares e civis das delegacias de Almeirim, de Monte Dourado e da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, foi montada para localizar e prender integrantes de uma organização criminosa, investigados pelos crimes de homicídios e lesões corporais graves.

“Estamos com várias frentes de trabalho para combater a prática de crimes e outras formas de delitos em todo o território paraense. Nossa estratégia é atuar em conjunto e de forma integrada com as forças do Sistema de Segurança. Com essas prisões, vamos avançar em nossos inquéritos e conseguir identificar outros envolvidos em ações criminosas praticadas na região”, pontuou o delegado-geral, Walter Resende.

Durante a ofensiva, quatro homens e duas mulheres foram presos, sendo que um casal foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, pois tinha uma quantidade considerável de entorpecentes armazenada em um depósito. Celulares e outros dispositivos também foram apreendidos e serão periciados. Após receberem voz de prisão, os indiciados foram encaminhados para a unidade policial, para procedimentos cabíveis, e estão à disposição do Sistema Penitenciário.

Segundo o delegado Jardel Guimarães, diretor da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, outra frente investigativa trata dos crimes de homicídios ocorridos nos anos de 2021 e 2022, em Almeirim. Nesse intervalo de tempo, cinco suspeitos foram presos pela autoria e participação em homicídios.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação