Polícia Civil prende sete pessoas de grupo criminoso, em Soure

Em mais uma operação para desarticular um grupo criminoso que atua no estado, a Polícia Civil do Pará prendeu sete pessoas investigadas por tráfico de drogas e que comandavam ações do grupo no município de Soure, na Ilha do Marajó. O resultado da operação foi divulgado na última quarta-feira (29), um dia após a execução dos mandados.

Além das sete prisões, a Polícia Civil apreendeu 13 celulares, três motos, entorpecentes e dinheiro em espécie originário da comercialização dos produtos. Todo o material passará por perícia a fim de coletar novas provas e identificar outros integrantes do grupo criminoso na região. Todos os presos foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos legais e colocados à disposição da Justiça.

A operação “Fora de Sintonia” começou a ser planejada há seis meses, depois da prisão em flagrante de um membro do grupo criminoso. Na época, além dos entorpecentes, um aparelho celular, encontrado com o suspeito, também foi apreendido e os dados dele acessados após a autorização judicial.

A partir da análise do conteúdo, principalmente em aplicativo de troca de mensagens, a polícia conseguiu novas informações acerca do funcionamento do grupo e a atuação deles em outras cidades do Pará e outros estados do país.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, o resultado da operação é reflexo da intensificação de ações contra o tráfico de drogas que enfraquecem a atuação de grupos criminosos.

“Estamos conseguindo prender líderes dessa organização em diversas cidades do Pará e até fora do nosso território, como as operações realizadas em Igarapé-Miri, Abaetetuba e Rio de Janeiro. São resultados importantes que vêm de um trabalho de inteligência e investigação em todas as nossas delegacias”, destacou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom PCPA