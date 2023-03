Polícia Civil prende sete pessoas por associação criminosa, Cachoeira do Arari 

A Polícia Civil do Pará (PCPA) deflagrou, nesta sexta-feira (31), mais uma operação para dar cumprimento de mandados de prisão contra pessoas investigadas por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dessa vez, a ação foi realizada no município de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, onde sete pessoas foram presas, e foram apreendidos entorpecentes, veículos e outros materiais relacionados à venda dos produtos.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, ressalta que a operação integra uma série de ações estratégicas que a instituição vem realizando no enfrentamento aos crimes praticados por integrantes de organizações criminosas que tentam se infiltrar no Pará.

“Estamos monitorando todos os municípios para impedir que grupos pratiquem os crimes que sustentem a permanência deles no Pará. Essas prisões certamente interrompem esses planos e fortalecem a presença do estado junto à sociedade”, disse Walter Resende

De acordo com as investigações realizadas por equipes da Superintendência Regional do Marajó Oriental, após a identificação e prisão de outros suspeitos de integrar a organização criminosa em diferentes operações realizadas em municípios do Pará e, recentemente, no Rio de Janeiro, outros membros do grupo passaram a se organizar para tentar assumir o comando dos crimes na região.

Com o monitoramento dos suspeitos e o levantamento de informações sobre as atividades dentro da organização, a Polícia Civil executou a operação “Desmancha Vermelho” para prendê-los e interromper o avanço dos crimes praticados pelo grupo. De acordo com o delegado Rodrigo Amorim, diretor da Superintendência Regional do Marajó Oriental, também foram apreendidos dez celulares e um caderno de anotações, que serão periciados para que o conteúdo seja utilizado nas investigações.

