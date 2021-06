Polícia Civil prende suspeito de participação em duplo homicídio no Guamá

Um homem foi preso na última quinta-feira (17) suspeito de participação no duplo homicídio ocorrido no mês de março deste ano, na Passagem Jambu, bairro do Guamá, em Belém.

O duplo homicídio ocorreu no dia 21 de março deste ano, na Passagem Jambu, quando três pessoas foram atingidas por tiros. Todos os feridos foram socorridos, mas dois morreram. Segundo as investigações, três homens chegaram à passagem em um carro branco e atiraram contra um grupo de rapazes que conversava em frente a um bar.

O mandado de prisão foi cumprido na Seccional Urbana de São Brás, no momento em que o investigado era apresentado pela Polícia Militar após ser detido na estrada da Ceasa (Centrais de Abastecimento). O suspeito, e mais um homem e uma mulher, foram autuados em flagrante pelo crime de roubo com restrição da liberdade das vítimas.

Diante dos fatos, agentes da Divisão de Homicídios identificaram que os dois homens autuados também são investigados pelo duplo homicídio ocorrido no bairro do Guamá, inclusive tendo um mandado de prisão temporária contra um deles.

Os homens foram conduzidos à Divisão de Homicídios, onde foram ouvidos e encaminhados ao Sistema Penitenciário, e seguem à disposição da Justiça.

Apreensões

Com os suspeitos foram aprendidas duas armas de fogo, 12 munições calibre 38, três aparelhos celulares, um carregador, uma faca de mesa e uma carteira porta cédulas, além de R$ 245,00 em espécie. Todo o material apreendido será periciado.

Além da autuação em flagrante delito pelo crime de roubo com restrição da liberdade das vítimas ocorrido nesta tarde, a Divisão de Homicídios prossegue as investigações dos crimes cometidos no bairro do Guamá, a fim de identificar e indiciar os demais autores e mandantes.

Fonte: G1 PA — Belém